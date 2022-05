Fußball-Oberliga : Das sorgt für Zoff-Potenzial beim PSV Neumünster

Mit dem TSV Kronshagen stellt sich am Sonnabend an der Stettiner Straße das Schlusslicht zum finalen Spiel in der Abstiegsrunde vor. PSV-Trainer Sven Boy hat bei seiner Abschiedsvorstellung nur einen Mini-Kader am Start.

