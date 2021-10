Kripo ermittelt : Fünf Verletzte bei Feuer in der Erstaufnahme für Flüchtlinge in Neumünster

Am Mittwochnachmittag brach in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster ein Feuer aus. Die Ursache ist noch unklar. Fünf Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen.

Neumünster | Mehrere Menschen wurden am Mittwochnachmittag bei einem Feuer in der Landesunterkunft für Flüchtlinge am Haart verletzt. Gegen 14.55 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Wittorf und Gadeland alarmiert. Bei Ankunft an der Einsatzstelle wurde sofort das Stichwort auf „Feuer 2 Menschenleben in Gefahr...

