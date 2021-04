Klinik-Neubau Neumünster : Die Psychiatrie des Friedrich-Ebert-Krankenhaus zieht um

Am 14. April zieht die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des FEK in den Neubau.

Neumünster | „Der ist im sechsten Stock“ –das geflügelte Wort in Neumünster für jemanden, der in der Psychiatrie im Friedrich-Ebert-Krankenhaus untergebracht ist, wird ab kommenden Donnerstag Geschichte sein. Denn die Klinik zieht ins Erdgeschoss des Neubaus, ins Bettenhaus G. Die Klinik ist die erste Station, die im Neubau in Betrieb genommen wird. „Damit schl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.