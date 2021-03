Wasbek : Feuerwehr bekommt 5000 Euro für ein Info-Display

Die Firma Specht aus Neumünster spendet der Wasbeker Feuerwehr die große Summe.

Wasbek | Bastian Itzke weiß, was eine Freiwillige Feuerwehr leistet. Er ist selbst Löschmeister, wohnt seit einem Jahr in Wasbek und ist auch aktives Mitglied in der Wasbeker Feuerwehr. „Es ist äußerst wichtig, dass die Ehrenamtlichen gut ausgebildet sind und entsprechendes Material haben, gerade im ländlichen Bereich“, sagt Itzke. Deswegen übergab er in seine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.