Zeugen gesucht in Neumünster : Frau fuhr Radfahrer in der Wasbeker Straße an und floh

Bereits am Montag, 27. September, fuhr eine Autofahrerin einen Radfahrer in der Wasbeker Straße an und floh. Die Polizei sucht nun Zeugen. Avatar_shz von Gunda Meyer

05. Oktober 2021, 11:53 Uhr Neumünster | Bereits am Montag, 27.September, kam es um 7.45 Uhr im Einmündungsbereich Linienstraße / Wasbeker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Der 18-jährige Radfahrer fuhr auf der Wasbeker Straße in Richtung Linienstraße auf dem Fahrradschutzstreifen. Eine 37-jährige Neumünsteranerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Linienstraße und wollte nach rechts in die Wasbeker Straße einbiegen. Zusammenstoß vor Penny Im Bereich der Ausfahrt vom dortigen Penny-Markt übersah die Autofahrerin den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht an der Hand und an der Nase. Die Fahrerin des Pkw stieg kurz aus, fuhr danach aber direkt weiter, ohne ihre persönlichen Daten zu hinterlassen. Die Fahrerin konnte anhand des Kfz-Kennzeichens ermittelt werden. Mehrere Zeugen vor Ort halfen dem Radfahrer, aufzustehen, diese Zeugen werden jetzt von der Polizei Neumünster gesucht. Die Zeugen melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451336. zur Startseite

