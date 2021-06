Neumünster : 41-Jährige beißt Polizeibeamten bei Einsatz in den Arm

Nach einem Einsatz wegen eines Hausfriedensbruchs eskalierte die Situation an der Rosenstraße. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Neumünster | Am Sonnabend um 22.15 Uhr wurde die Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs in die Rosenstraße in Neumünster gerufen. Zwei Personen wollten dort in einem Mehrfamilienhaus die Wohnung der Mieterin nicht verlassen, obwohl sie nach einem Streit mehrfach dazu aufgefordert worden waren. Als die Beamten des 1. Polizeireviers in der Wohnung ankamen, reagie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.