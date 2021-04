Neue Gastronomie : Fräulein Frieda eröffnet im ehemaligen Landhauscafé Wasbek

Simone Rösener, Inhaberin des Cafés Fräulein Frieda, will im Ex-Landhauscafé Wasbek ihre zweite Gastronomie eröffnen.

Wasbek | Noch fehlen ein paar Stühle, ein bisschen Putz an den Wänden, und der Maler muss noch streichen. Aber ab Mitte Mai – so Corona es erlaubt – will Simone Rösener das ehemalige Landhauscafé in Wasbek wieder mit Leben füllen. Los gehen soll es zunächst mit Außer-Haus-Verkauf. Das Konzept des Cafés wird dem vom „Fräulein Frieda“ an der Lütjenstraße in Neum...

