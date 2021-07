Hochwasser-Katastrophe : Einsatzleiter Marc Kutyniok aus Neumünster: „Hier sieht es aus wie nach einem Bombenangriff“

Die 685 Helfer aus Schleswig-Holstein sind im Katastrophengebiet angekommen. Der Führungsstab um Marc Kutyniok hat die ersten Einsätze organisiert. Jetzt geht es in die stark zerstörten Einsatzgebiete.

Neumünster/Bad Neuenahr | „Was wir gesehen haben, sieht aus wie nach einem Bombenangriff“, sagt Marc Kutyniok. Mit einem Erkundungstrupp war er in Bad Neuenahr-Ahrweiler, um den Einsatz im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz vorzubereiten. In 23 Jahren im Beruf habe er so etwas noch nie gesehen, sagt der erfahrene Feuerwehrchef aus Neumünster, der gemeinsam mit seinem Kieler...

