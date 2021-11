Neumünster : „Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt“: Böckler-Schüler sammeln 14.000 Euro für Flutopfer

14.000 Euro sammelten die Schüler der Hans-Böckler-Schule jetzt bei einem Sponsorenlauf. Das Geld spenden sie einem Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das bei der Flutkatastrophe im Sommer zerstört wurde.

Neumünster | Stühle, Tische und Lehrerpult liegen zerbrochen in einer grauen Wasserlache. Eine Schlammkruste bedeckt die Regale. Ein Klavier steht verdreckt mit herausgebrochenen Tasten an einer Wand. Ein Saxofon und eine E-Gitarre liegen neben Instrumentenkoffern in einer braunen Pfütze. In einem großen Raum – war es die Aula? –ist das Holzparkett auseinandergequ...

