Segelfliegen : Flugsportclub Neumünster ging mit ersten Stipendiaten in die Luft

Es gab sehr viele Bewerbungen auf die von dem Verein gemeinsam mit der Stadt und dem Jugendverband ausgeschriebenen Plätze. Und am ersten Tag auf dem Flugplatz am Baumschulenweg wurde es nicht langweilig.

Neumünster | Bis Februar lief die Ausschreibung, jetzt ging es in die Luft: Der Flugsport-Club Neumünster hat erstmals auf seinem Gelände am Baumschulenweg Flugstipendiaten begrüßt. Gemeinsam gab es die Premieren-Flüge bei sonnigem Wetter. Schön über zwei Stunden Flugzeit In Kooperation mit der Stadt und dem Jugendverband Neumünster hatte der FSCN in einem P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.