Flugsaurier gelandet : Neues Wahrzeichen für den Urzeithof in Stolpe

Drei Monate lang hat Metallkünstler Thomas Fritz Recyclingmetall zusammengesammelt und mit Flex, Schweißgerät, Hammer, Sägen und Liebe zum Detail den fliegenden Himmelsboten aus der Vergangenheit auferstehen lassen.

Stolpe | Sonnabend ließen der Metallkünstler Thomas Fritz aus Itzehoe und das Urzeithofteam in Stolpe ein Stück archäologischer Geschichte Gestalt annehmen. Tief in der Kreide des Jurakalks haben Knochen, Schädel, Fell und Federreste oder an anderer Stelle im eisigen Permafrost Sibiriens Stoßzähne und ganze Mammut- oder Saurierskelette bis heute Millionen von ...

