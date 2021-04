Neumünster und Boostedt : Flüchtlinge werden jetzt gegen Corona geimpft

In den vier Landesunterkünften wird mit Biontech/Pfizer geimpft. Bis Mitte Mai soll die Zweitimpfung verabreicht sein.

Boostedt | Die 1370 Flüchtlinge, die in den vier Landesunterkünften in Neumünster, Boostedt, Rendsburg und Bad Segeberg untergebracht sind, werden jetzt geimpft. „Mitte Mai sollen alle, die möchten, die Zweitimpfung erhalten haben“, sagt Wolfgang Kossert, Pressesprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge. Aktuell sind in Boostedt 423, in Neumünster ...

