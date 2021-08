Erstaufnahme Boostedt : Flüchtlinge aus dem Lager in Kairo werden in Boostedt aufgenommen

Nach eineinhalb Jahren Pause nimmt die Erstaufnahme in Boostedt nun wieder besonders schutzbedürftige Flüchtlinge auf.

Boostedt | Am Mittwochabend sind in der Boostedter Erstaufnahmeeinrichtung 30 Flüchtlinge aus einem Flüchtlingslager in Kairo eingetroffen. Insgesamt werden 500 Menschen im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms der Jamaika-Koalition nach Schleswig-Holstein geholt,nun kommen wöchentlich neue Gruppen zunächst nach Boostedt. Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.