Fussball-Kreispokal Holstein : Corona-Alarm beim PSV Neumünster: Finale am Sonntag beim VfR abgesagt

Weil sich ein Spieler des Fußball-Oberligisten mit dem Coronavirus infiziert hat, befinden sich derzeit zehn PSV-Spieler in Quarantäne. In den kommenden zwei Wochen ruht der Trainings- und Spielbetrieb bei den „Polizisten“.

Neumünster | Jetzt hat sich das Coronavirus als unsichtbarer Feind in den Fußball in Neumünster eingeschlichen. Das mit Spannung erwartete und am Sonntag angesetzte Kreispokalfinale zwischen dem Landesligisten VfR und dem Oberligisten PSV ist davon unmittelbar betroffen. Folge: Das Spiel fällt aus. Grund ist eine Corona-Infektion beim PSV, die eine Quarantänemaßna...

