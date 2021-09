Museum Tuch+Technik : Ein besonderer Wandteppich gibt noch Rätsel auf

Die Fielmann AG hat dem Museum Tuch + Technik in Neumünster einen besonderen Wandteppich geschenkt. Das neue Exponat, das wahrscheinlich einst der Firma Julius Bartram gehörte, zeigt eine Kogge.

Neumünster | Ganz gespannt wartete Museums-Direktorin Astrid Frevert am Mittwochvormittag auf ein besonderes Geschenk. Erst vor wenigen Tagen hatte sie in einem Anruf erfahren, dass die Fielmann AG dem Museum Tuch + Technik in Neumünster einen Wandteppich überreichen würde, der einen speziellen Bezug zur Stadtgeschichte hat. Der Preis bleibt ein Geheimnis Ru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.