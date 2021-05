Brand in Neumünster : Feuerwehrmänner rücken zu Einfamilienhaus in der Wasbeker Straße aus

Das Feuer brach im Keller des Gebäudes aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Neumünster | Die Berufsfeuerwehr Neumünster rückte am Dienstag gegen 20.39 Uhr zu einem Feuer in der Wasbeker Straße aus. Kurz vor dem Freesen-Center brannte es im Keller eines Einfamilienhauses. Die Straße war in diesem Bereich rund eine Stunde voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Es entstand Gebäudeschaden, die Kriminalpolizei ermittelt. ...

