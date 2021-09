Raumnot : Feuerwehrleute aus Neumünster müssen in Containern arbeiten

Der Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz genehmigte eine Vorlage, wonach bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus im Gefahrenabwehrzentrums weitere Module aufgestellt werden sollen.

Neumünster | Die Berufsfeuerwehr soll wegen ihrer Raumnot bis zur Fertigstellung der Erweiterung der Feuer- und Rettungswache mehr Container als Übergangslösung bekommen. Dafür sprach sie der Brandschutzausschuss am Dienstagabend einstimmig aus. Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst sind in den letzten Jahren enorm angestiegen, so dass auch mehr Personal benötigt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.