Nachhaltigkeit und Klimaschutz : So spülen Feuerwehr und Katastrophenschutz in Neumünster künftig ihr Geschirr

Plastik war gestern. Wenn die Regieeinheit künftig bei Großeinsätzen Personen verpflegt, hat sie ein neues Spülmobil zur Verfügung. Wie das funktioniert, wurde jetzt vorgestellt. Zudem erhielt der Stadtrat einen Preis.

Neumünster | Stadtrat Oliver Dörflinger war sichtlich gerührt: „Es ist toll, was für ein Engagement hier die Ehrenamtlichen an den Tag gelegt haben und dass es jetzt zu einem so großartigen Abschluss kommt.“ Als er vor dreieinhalb Jahren bei einer Großübung von Helfern der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes im Kreis Steinburg die Unmengen an Wegwerf-Einweggesc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.