Kisin-Gelände Altonaer Straße : Vorstoß: Feuerwehr Wittorf soll auf gerodete Fläche umziehen

Stadtteilvorsteherin Sabine Krebs macht einen neuen Vorschlag. CDU, BfB und FDP lehnen die Dringlichkeit ab.

Neumünster | Die Debatte um die Zukunft des Geländes der Kisin Projekt Altonaer Straße GmbH nimmt immer kontroversere Züge an. Nachdem der Planungs- und Umweltausschuss in der vergangenen Woche auf Antrag der SPD noch einstimmig die Dringlichkeit zu dem Thema festgestellt hatte, es im Anschluss aber vertagte, widerriefen am Dienstagnachmittag CDU, BfB und FDP die ...

