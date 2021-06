Feuer in Neumünster : Brennender Schuppen setzt Einfamilienhaus in Flammen

Die Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

Neumünster | Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil am Hamsterweg in Neumünster ein Einfamilienhaus brannte. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand in einem nahestehenden Schuppen ausgebrochen, griff dann aber schnell auf das Wohnhaus über. Die Anwohner konnten sich in Sicherheit bringen. Kriminalpolizei erm...

