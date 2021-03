Feuer in Neumünster : Dachstuhlbrand in Wittorf – Bewohner blieben unverletzt

Bei einem Feuer in ein Doppelhaus am Ochsenweg in Wittorf entstand ein großer Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

Neumünster | Am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr geriet der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte am Ochsenweg in Wittorf in Brand. Als die Berufsfeuerwehr Neumünster und die Freiwillige Feuerwehr Wittorf am Einsatzort ankamen, stand das Dach bereits voll in Flammen. Die Bewohner beider Doppelhaushälften – zwei junge Familien –konnten sich noch rechtzeitig aus dem Haus ret...

