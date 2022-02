Polizei nimmt vier Männer fest : Bandendiebstahl in Trappenkamp und Bornhöved

Die Männer hatten es auf Zigaretten abgesehen. Den Generalschlüssel für die abschließbaren Zigarettenfächer hatte einer der Tatverdächtigen an einem ungewöhnlichen Ort versteckt.

Trappenkamp | In Trappenkamp wurden am Montagvormittag vier Verdächtige festgenommen, nachdem es zwei Bandendiebstähle von Zigaretten in Discountern gegeben hatte. Männer verteilten sich im Supermarkt Kurz vor 10 Uhr bemerkte ein Angestellter vier Männer im Markt an der Gablonzer Straße in Trappenkamp, die sich auffällig in dem Geschäft bewegten. Nachdem sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.