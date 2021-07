Ferienspass in Neumünster : Große Nachfrage nach den Angeboten, aber Corona-Folgen erkennbar

Halbzeit beim Ferienspaß des Jugendverbandes (JVN) in Neumünster. Die Nachfrage nach den Angeboten ist groß. Es stehen aber noch einige Höhepunkte an.

Neumünster | „Das ist so toll, dass ich hier die Angebote wahrnehmen darf, in den vergangenen 1,5 Jahren war der Besuch bei den Großeltern der Höhepunkt an machbaren Unternehmungen“, sagt Richard (12). Der Wittorfer war vor ein paar Jahren schon einmal beim Ferienspaß des Jugendverbandes und hat nun die Chance genutzt und sich für zahlreiche der insgesamt rund 140...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.