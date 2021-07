Ehrenamtler / Spenden gesucht : Jugendverband will Ferien für Kinder aus dem Katastrophengebiet in Neumünster organisieren

Auf Initiative der Wittorfer Pfadfinder will der Jugendverband Neumünster nun alle Hebel in Bewegung setzen und 20 Kindern aus dem Flut-Gebiet Ferien in Neumünster ermöglichen. Dafür brauchen sie Hilfe.

Neumünster | Der Jugendverband (JVN) will in Kooperation mit der Stadt Neumünster Kindern helfen, deren Familien vom Hochwasser besonders betroffen sind. Kinder aus dem Raum Ahrweiler (Rheinland-Pfalz), sollen sich für mindestens eine Woche in Neumünster erholen. Dafür suchen sie zum einen Ehrenamtler, die in der Woche unterstützen, benötigen aber auch Spenden. ...

