Intime Lesung kam gut an : Feridun Zaimoglu: „Neumünster ist halt ein Räubernest“

Der Kieler Autor erzählte in der Galerie am Großflecken 24, wie er zur Schriftstellerei kam. Zuvor konnten die Besucher eine Vielfalt an Gemälden erleben.

Neumünster | Sie kennen sich seit den Achtzigerjahren. Peter Weiland führte damals ein Antiquariat in Kiel und der heute erfolgreiche Schriftsteller Feridun Zaimoglu war einer seiner besten Kunden. Am Freitag kam er zur Lesung in die Galerie am Großflecken 24. Sie ist Teil des Projekts „Take a Chance on me“ des Bürgernetzwerks Nähmaschine und soll den Leerstand in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.