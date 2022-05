Neumünster / Schwimmen : Felix Winkler bei deutschen Meisterschaften zweimal im Finale

Der Athlet von der Startgemeinschaft Neumünster zieht in Berlin sowohl über 50 als auch 100 m Rücken in den Endlauf ein.

Berlin | Zwei Finalteilnahmen verbuchte Felix Winkler (Startgemeinschaft Neumünster) bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin. Der zum Jahrgang 2005 zählende Einfelder schaffte es beim Saisonhöhepunkt über 50 und 100 m Rücken in den Endlauf, kam dort in 0:27,13 Min. (neue persönliche Bestzeit) auf Rang 8 beziehungsweise in 0:58,91 Min...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.