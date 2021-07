Feier-Gelage am Einfelder See : Scherben, zerlegte Baumstämme und rausgerissene Boje – den Anwohnern reicht es

Den Anwohnern an der Einfelder Schanze reicht es. In den vergangenen Wochen hat die Lärm- und Geruchsbelästigung durch Feiernde am Einfelder See massiv zugenommen.

Neumünster | „Das ist kein Naherholungsgebiet mehr, sondern eine Partymeile“, beschwert sich Marit Berg. Sie ist Anwohnerin an der Einfelder Schanze und hat wie ihre Nachbarin Sina Zeyneb-Gülbay nach dem vergangenen Wochenende die Nase voll. Seit Wochen gibt es immer wieder laute Musik, Gegröle, Müll, Scherben und Geruchsbelästigung durchs Grillen. Der Höhepunkt w...

