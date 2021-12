Bahnhof Wasbek : Zwei Schwestern verlieren sich auf der Zugfahrt – Polizei sorgt für Happy-End

An Heiligabend hatten sich zwei Schwestern auf dem Weg zu ihrer Tante verloren. An der Bahnstation in Wasbek half die Polizei.

Wasbek | Ein kleines Weihnachtsmärchen gab es an Heiligabend für zwei Schwestern in Wasbek. Gegen 17.30 Uhr wurden die Beamten des 1. Polizeireviers Neumünster zum Bahnhof nach Wasbek gerufen, da sich dort ein Mädchen aufhalten sollte, das seine Schwester verloren hatte. Am Bahnsteig trafen die Beamten auf ein zwölfjähriges Mädchen, das traurig erklärte, da...

