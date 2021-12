Klaus-Groth-Schule : Fahrradkontrolle in Neumünster: Schüler waren top, Eltern ein Flop

Ende November gab es einen Fahrradtag von Schule und Polizei, jetzt gab es die erste Bewährungsprobe. Dabei schnitten die Fünftklässler sehr gut ab, manche Eltern jedoch nicht.

Neumünster | Zusammen mit der Klaus-Groth-Schule fand am 30. November mit der Jahrgangsstufe 5 ein Fahrradtag der Polizeistation Mitte statt. Den Schülern wurde die Ausstattung eines verkehrssicheren Fahrrades erläutert und deren Funktionen erörtert. Am Dienstag waren die Beamten wieder an der Schule, diesmal allerdings gemeinsam mit einem Lehrer zur Kontrolle im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.