Neumünster : Neue Bike+Ride-Anlage am Südbahnhof

An der Altonaer Straße werden gegenüber dem Bahnsteig 70 überdachte Stellplätze eingeweiht.

Neumünster | Fahrradfahrer und Pendler dürfen sich freuen. Am Südbahnhof wurde am Donnerstag gegenüber dem Bahnsteig eine neue Bike+Ride-Anlage eingeweiht. Zur Verfügung stehen dort 70 überdachte Plätze, davon 22 in einer abschließbaren Anlage, die auch für Lastenfahrräder und Dreiräder geeignet ist. Die Anlage hat Kosten in Höhe von 140.000 Euro verschlungen. 100...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.