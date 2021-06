Ratsversammlung Neumünster : FDP fordert Öffnung der städtischen Sportstätten in den Sommerferien für Vereine

Die FDP-Ratsfraktion wird in der Ratsversammlung den Antrag stellen, dass die Sportvereine in den Sommerferien die städtischen Sportstätten nutzen dürfen.

Neumünster | Die Kapazitäten der Sporthallen in der Stadt werden die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am Dienstag, 8. Juni, beschäftigten. Die Diskussion war bereits im Schul-, Kultur- und Sportausschuss aufgekommen, als es erneut um den Standortvorschlag für den Ersatzbau der KSV-Halle ging. Die FDP will nun per Dringlichkeitsantrag den Sportvereinen unter die Arm...

