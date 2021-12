Bürger sind in Angst : Proteste gegen neuen Standort der Gaststätte Titanic in Neumünster

An der Ehndorfer Straße hat das als Treffpunkt von Neonazis und Rockern geltende Lokal in den Räumen der ehemaligen Siedlerklause wiedereröffnet. Rund 35 Menschen machten dagegen am Sonnabend mobil.

Neumünster | Weil am Freitag die Gaststätte Titanic an der Ehndorfer Straße neueröffnet hatte, sammelten sich am Sonnabendnachmittag rund 35 Demonstranten zu einer angemeldeten Kundgebung vor der ehemaligen Siedlerklause. Polizeikräfte aus Neumünster und dem Umland sowie das Ordnungsamt waren im Einsatz, alles blieb ruhig. Der Einsatz endete um 16.40 Uhr. Falde...

