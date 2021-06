Neuer Kammerchor im Aufbau : Erste Probe des Jungen Bachchores in Neumünster

Vicelinkantor Karsten Lüdtke möchte einen Kammerchor aufbauen und sucht junge Sänger.

Neumünster | Am Montag, 7. Juni, trifft sich in dieser Form das erste Mal der Junge Bachchor Neumünster. Im Kern geht diese Neugründung auf den ehemaligen Jugendchor des Bachchores zurück, der sich wie alle Chöre sieben lange Monate nicht treffen konnte. Probenstart in der Vicelinkirche Zum Neubeginn soll nun die Organisationsform geändert werden. Die Idee ist, das...

