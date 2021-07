Premiere lief erfolgreich : Erste legale Cannabis-Ernte aus Neumünster wird auf den Markt gebracht

Erstmals können Apotheken in Deutschland für Patienten medizinisches Cannabis aus heimischer Produktion anbieten. Eine Tonne pro Jahr will Aphria RX liefern.

Neumünster | Im November 2020 kamen die ersten Cannabis-Setzlinge aus dem Hochsicherheitstresor in Bad Bramstedt nach Neumünster, jetzt konnte Aphria RX an der Leinestraße die erste Ernte eingefahren. Sie wird nun durch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) an Apotheken vertrieben. Diese können das erste in Deutschland produzierte medizinische...

