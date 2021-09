Bornhöved : Erst ein Knall, dann Feuer auf dem Campingplatz am Bornhöveder See

Camper setzten den Notruf ab. Der Besitzer des brennenden Wohnwagens war schon lange nicht mehr gesehen worden.

Bornhöved | Sirenenalarm gab es in Bornhöved am Sonntagvormittag gegen 7.30 Uhr. Auf dem Campingplatz stand plötzlich ein Wohnwagen in Vollbrand. Andere Camper hatten erst Knallgeräusche und dann Feuer und Rauch gesehen und umgehend über die Nummer 112 den Notruf abgesetzt. Der Besitzer des Wohnwagens sei seit längerer Zeit nicht mehr auf dem Campingplatz und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.