Ehemals Wriedt&Zelle : Eröffnung von Schlotti in Bordesholm erst Anfang Oktober

Der Dorfladen am Wildhof soll am 1. Oktober eröffnen. Es gibt Verzögerungen, weil eine Konkurrenzanalyse nachgereicht werden muss. Lieferungen per Elektrolastenfahrrad sind geplant.

Bordesholm | Das Projekt ist auf der Zielgeraden, aber bis zur Neueröffnung des ehemaligen Lebensmittelmarktes „Wriedt & Zelle“ an der Wildhofstraße 17 wird es noch ein wenig dauern. Der Dorfladen am Wildhof soll am 1. Oktober eröffnen. Eine Konkurrenzanalyse muss noch nachgereicht werden. „Wir wären zum 1. Oktober startklar“, sagt Ulrich Schuster, einer der zwei ...

