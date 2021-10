Neumünster : Erika Druve aus Einfeld wurde fast vom Blitz getroffen

Erika Druve aus Neumünster wollte gerade eine große Kanne mit Regenwasser ausleeren, als der Blitz direkt neben ihr einschlug. Die Einfelderin stand in einer Art Feuerbogen, kam jedoch mit dem Schrecken davon.

Neumünster | Die Wetterkapriolen haben am Freitagvormittag Erika Druve (85) aus Neumünster offenbar in höchste Gefahr gebracht. Als sie am Vormittag auf ihrem Grundstück an der Kieler Straße im Stadtteil Einfeld gerade zwei mit Regenwasser gefüllte Metallkannen mit Regenwasser in einen Gully entleeren wollte, ging in dem Moment plötzlich ein lokales Gewitter herun...

