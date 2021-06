Wirtschaft in Neumünster : Lieferengpässe bei Baumaterial lassen die Preise explodieren – und Ausschreibungen platzen

Im Baugewerbe explodieren die Preise, weil Material knapp ist. Die Nachfrage in den USA und China sowie unterbrochene Lieferketten schlagen bis nach Neumünster durch – mit Folgen für Handwerk, Baumärkte und Stadt.

Neumünster | Noch sind die Jobs sicher, wird es aber noch schlechter, werde er seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, sagt Bernd Ewert. Nicht die Corona-Pandemie treibt dem Zimmermeister aus Boostedt die Sorgenfalten auf die Stirn, sondern die Knappheit an fast allem, was er für die Ausübung seines Handwerks benötigt. Dachlatten, Bauholz, Veluxfenster, D...

