Kieler Brücke in Neumünster : Eiscafé Venezia fürchtet wegen der Bauarbeiten um die Existenz und prüft rechtliche Schritte

Die Café-Betreiber Burham und Tiziana Kroschinski berufen sich auf anders lautende Zusagen der Bauverwaltung. Die Stadt hat Ersatzflächen angeboten und sagt: Ein Bau außerhalb der Eis-Saison ist unmöglich.

Neumünster | Am Wochenmarkts-Freitag ist das Eiscafé Venezia am Kuhberg gut besucht. Das wird ab Montag anders, denn wegen der dann beginnenden Bauarbeiten an der Kieler Brücke muss die große Markise abgebaut werden. 16 von 20 Tischen der Außengastronomie fallen dann weg. Ein Eiscafé ist ein Saisongeschäft „Wir haben Angst um unsere Existenz. Ein Eiscafé ist...

