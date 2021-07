Einsatz am Holsatenring : Dachstuhlbrand in Neumünster – Feuer greift auf Nachbarhäuser über

Am Holsatenring in Neumünster steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Drei Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Neumünster | Mehrere Feuerwehren aus Neumünster sind am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr zu einem Einsatz an den Holsatenring ausgerückt. Dort steht aktuell der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Drei Hausbewohner mussten mit Rauchgasverletzungen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus eingeliefert werden. Das Feuer ist bereits auf zwei weitere angrenzende...

