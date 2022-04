„Wir machen Neumünster sauber“ : Einfeld hat nun eine Mitfahrbank – ab geht's nach Bordesholm, Mühbrook oder Kiel

Mit dem Geld von 2021 aus der Courier-Müllsammelaktion hat der Stadtteilbeirat eine schon lange gehegte, nachhaltige Idee umgesetzt: Ab dem Bahnhof in Einfeld kann man nun Fahrgemeinschaften gen Norden bilden.

Neumünster | Corona hat alles etwas verzögert, doch nun ist sie da: die erste Mitfahrbank in Einfeld. „Was ich so mitbekomme, wird sie schon ganz gut angenommen“, erklärte Stadtteilvorsteher Sven Radestock am Sonnabend bei der offiziellen Inbetriebnahme. Das Geld für das schon lange gewünschte Projekt stammt aus der Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.