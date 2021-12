Unfall in Neumünster : Auf der Kieler Straße krachte es – eine Leichtverletzte

Bei einem Unfall auf der Kieler Straße in Höhe des Restaurants „Samos“/Durchgang vom Ellernkamp gab es eine Leichtverletzte.

Neumünster | Um 15.45 Uhr am Freitag krachte es auf der Kieler Straße in Tungendorf. Bei dem Unfall in Höhe des Durchgangs vom Ellernkamp gab es eine Leichtverletzte, die ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kieler Straße war für etwa 25 Minuten komplett gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. Die Frau war gegen einen kleineren Baum gefahren, der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.