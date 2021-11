Eine Frau erzählt : Jahrzehnte in der Hand eines Schlägers: So befreite sich Sophie aus Neumünster von ihrem gewalttätigen Mann

Sie wurde jahrelang gedemütigt und verprügelt: Doch dann floh Sophie ins Frauenhaus nach Neumünster. Zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ erzählt sie ihre Geschichte.

Neumünster | Wenn Sophie* an die letzte Zeit in ihrem alten Zuhause denkt, schießen ihr sofort die Tränen in die Augen. Immer wieder streicht sich die 48-Jährige die kastanienbraunen Locken aus dem Gesicht. Ihre Hände zittern. Stockend berichtet sie von ihrem Leben, das sie vor ein paar Monaten hinter sich gelassen hat. Sophie lebt zurzeit im Frauenhaus in Neumüns...

