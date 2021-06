Gefahr in Neumünster : Familie mit Pferd überquerte die Gleise und legte die Bahnstrecke lahm

Ein Mann mit einem Rucksack, ein Kind und eine Familien mit einem Pferd sorgten am Donnerstag für Verspätungen im Bahnverkehr bei Neumünster.

Neumünster | Gleich drei Mal musste ein Zug am Donnerstag in der Nähe von Neumünster scharf bremsen, weil Menschen an oder auf den Gleisen unterwegs waren. Am Nachmittag wurde die Bundespolizei über die erste Schnellbremsung eines Zuges im Bereich Gadeland informiert. Vor Ort berichtetet ihnen der Triebfahrzeugführer einer Nordbahn, dass er zuvor auf der Fahrt von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.