Bundespolizei Neumünster : Zugfahrt aufs Abstellgleis

Weil sein Film so spannend war, verpasste ein Reisender den Endbahnhof in Neumünster. Die Bundespolizei half ihm aus dem Zug und über die Gleise.

Neumünster | Der Film war wohl sehr spannend: Am Mittwochmorgen vergaß ein Reisender (49) im Zug von Hamburg nach Neumünster offenbar alles um sich herum, als er sich während der Fahrt einen Film anschaute. Dabei bemerkte er weder die Endstation in Neumünster noch die Durchsagen, dass die Reisenden bitte aussteigen sollten. Per Handy rief er die Polizei Als ...

