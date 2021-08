Polizei Bordesholm : So verhinderte ein pfiffiger Zeuge einen Fahrraddiebstahl

Einem klugen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Diebstahl eines teuren E-Bikes in Bordesholm scheiterte. Er rief die Polizei und half den Beamten.

Bordesholm | Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagnachmittag in Bordesholm einen Fahrraddiebstahl verhindert. Laut Polizeisprecher Sönke Petersen bemerkte der Passant gegen 15.50 Uhr, wie sich ein Mann an der Mühlenstraße mit Werkzeug an einem teuren E-Bike zu schaffen machte und rief sofort die Polizei. Der Zeuge wusste, wo er Dieb steckte Als die Streife am...

