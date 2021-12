Raub in Neumünster : Brutaler Täter schlug sein Opfer nieder

Er griff sein Opfer von hinten an. Ein unbekannter Räuber hat einem Mann am frühen Sonnabendmorgen in Neumünster das Handy entwendet. Das Opfer setzte sich heftig zur Wehr.

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem brutalen Raub Zeugen. Die Tat ereignete sich nach Auskunft der Ermittler am Sonnabend, 18. Dezember, gegen 5 Uhr auf dem Gehweg in Höhe einer Bushaltestelle nahe der Kock-Siedlung an der Wasbeker Straße 108-112. Er schlug seinem Opfer ins Gesicht Ein 53-jähriger Mann war gerade auf dem Heimweg von einer...

