Polizei sucht Zeugen : Räuber überfällt vormittags in Neumünster einen jungen Mann

Am Sonntagvormittag soll ein unbekannter Täter in der Innenstadt von Neumünster einen jungen Mann brutal angegriffen und beraubt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Neumünster | Die Tat ereignete sich am Sonntag am helllichten Tag. Jetzt sucht die Polizei einen Räuber, der am 12. Dezember zwischen 10 und 11 Uhr einen jungen Mann brutal angegriffen haben soll. Er schlich sich von hinten an Laut Polizei war das 29-jährige Opfer an dem Vormittag gerade auf dem Heimweg vom Bahnhof in die Christianstraße. In der Christianstr...

