Unfall in Neumünster : Junger Radfahrer am Hansaring angefahren – der Autofahrer flüchtet

Bereits am Pfingstmontag, 24. Mai, wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst auf dem Hansaring. Der Fahrer flüchtete anschließend.

Neumünster | Gegen 18.30 Uhr war ein 15-jähriger Jugendlicher am Pfingstmontag mit seinem Rad am Hansaring unterwegs. Der Neumünsteraner benutze dazu den vorgeschriebenen rechten Fahrradweg in Richtung Wasbeker Straße. Fahrerflucht Im Bereich der Hausnummern Hansaring 12 bis 18 wollte ein PKW plötzlich aus einer der dortigen Grundstücksausfahrt auf den Hansa...

