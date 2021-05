Polizei sucht Geschädigte : Handtaschendieb in Boostedt stiehlt mehrere Hundert Euro

Die Polizei fasst den Dieb und sucht nach einer älteren Dame, die bereits am 8. Mai in Boostedt bestohlen worden ist.

Boostedt | Bereits am Sonnabend, 8. Mai, kam es an der Neumünsterstraße in Boostedt zu einem Handtaschendiebstahl aus einem Fahrradkorb. Die Polizei konnte den Dieb fassen und sucht nun nach der Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge an dem Sonnabend gegen 16:30 Uhr, wie ein Mann in Höhe der Bushaltestelle in der Nähe des Kreisverke...

